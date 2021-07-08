بليشكوفا تلاقي بارتي في نهائي ويمبلدون

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لندن : تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة الخميس للمرة الأولى في مسيرتها إلى نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة بنتيجة 5 7 و6 4 و6 4.

وتلتقي بليشكوفا مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً الفائزة في نصف النهائي الآخر على الألمانية أنجيليك كيربر بطلة 2018 بنتيجة 6 3 و7 6 (7 3)، والتي تخوض بدورها اول نهائي لها في البطولة الانكليزية.

وكسرت بليشكوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً النحس الذي رافقها في النسختين الاخيرتين على الملاعب العشبية حيث لم تتمكن من تجاوز الدور ثمن النهائي، في حين بلغت نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2016.

بدأت سابالينكا المباراة منهية المجموعة الاولى لصالحها 7 5 بعدما كسرت ارسال منافستها.

وردت بليشكوفا التحيّة بكسر ارسال البيلاروسية للمرة الاولى في المباراة في الشوط الخامس من المجموعة الثانية لتتقدم 3 2، وتفوز لاحقاً 6 4.

ومع بداية المجموعة الثالثة الحاسمة كررت بليشكوفا الامر ذاته وكسرت ارسال منافستها وتقدمت 2 صفر وثم 4 3 و5 3.