شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم بدر بانون.. تعرف على دكة الاهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدد من الأوراق الرابحة على دكة بدلاء الفريق الأحمر، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام .

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وجونيور أجايي ووالتر بواليا وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب بتروسبورت، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون، على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول إلى بتروسبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الأسبوع رقم 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز، ويسعى لمواصلة الانتصارات في مواجهة الليلة.