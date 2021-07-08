شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يدعمون أحمد الشناوى بعد صدمة الرباط الصليبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو بيراميدز على مساندة زميلهم أحمد الشناوى حارس المرمى بعد الإشتباه بإصابته بقطع بالرباط الصليبى في المباراة الماضية أمام إنبى، وذلك خلال مواجهة الإنتاج الحربى المقامة حاليا على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها أحمد الشناوي، اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة انبي الأخيرة بالدوري وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وانبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال 72 ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري. ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.

بينما بدأ الإنتاج الحربي اللقاء بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز،خط الوسط: محمد سوستة، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر،خط الهجوم : مصطفى البدري و ممادوا انياس.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .