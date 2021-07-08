شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. أفشة والشحات وشريف وطاهر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.