شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يتقدم للإنتاج الحربى بمرمى بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى البدرى لاعب فريق الإنتاج الحربى بالهدف الأول لفريقه بمرمى شريف اكرامى حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي التشكيل الذى تكون من : في حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز

خط الوسط: محمد سوستك، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر

خط الهجوم؛ ممادوا انياس، مصطفى البدري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

بينما جاء تشكيل بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس كالتالى

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: