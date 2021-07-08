شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى عن مباراة المقاولون والأهلى: مينفعش تقف قدام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام حنفي نجم الأهلي السابق، على تصريحات أعضاء الجهاز الفني للمقاولون العرب، بأنهم لن يفرطوا في نقاط مباراة الأهلي، وأن الفريق بحاجة إلى الفوز على الفريق الأحمر بسبب وضعه في جدول مسابقة الدوري العام.

وقال حنفي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: مينفعش وانت صغير تقف قدام الأسد، لماذا لم يفز المقاولون في المباريات الماضية واليوم يتحدث الجهاز الفني للفريق عن رغبته في الفوز على الأهلي لأنه ليس لديه حلول أخرى في جدول الدوري.

أضاف: أعتقد أن تصريحات الجهاز الفني للمقاولون بحاجتهم لنقاط مباراة الأهلي هو تصريح دبلوماسي، بحيث أنهم في حالة الخسارة يكونوا قد لعبوا على الفوز في حدود قدراتهم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.