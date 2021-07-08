رمضان صبحى وإبراهيم عادل وراء تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى الكأس

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو اتحاد الكرة سبب تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في كأس مصر، الذى كان مقررا له يوم 11 يوليو الجارى، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن انضمام 3 لاعبين من بيراميدز للمنتخب الأولمبي هو سبب تأجيل المباراة، حيث انضم إبراهيم عادل وأسامة جلال أمس الأربعاء، فيما ينضم رمضان صبحي بعد لقاء الإنتاج الحربي اليوم في مؤجلات الدوري.

ويخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الخميس ، مرانه الثانى بمعسكره المفتوح استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر. واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على أن يكون المعسكر مفتوحا اليوم وغدا، قبل أن يتم غلق المعسكر بداية من الجمعة وحتى موعد السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، ماعدا لاعبى الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.