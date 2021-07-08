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مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365": أحمد عيد لديه عرضان في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تلقى أحمد عيد الظهير الأيمن لنادي الزمالك عرضان من لتغيير لون قميصه الموسم المقبل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن وكيل أحمد عيد جلب للاعب عرض من نادي سيراميكا كليوباترا، وأخر من نادي سموحة.

العرضان يتلخصان في طلب استعارة اللاعب فقط من نادي الزمالك غير متضمنة بنود الشراء، ليحصل اللاعب على فرصة للمشاركة ويعود من جديد لناديه إذا أراد.

الإدارة البيضاء أحالت ملف رحيل أحمد عيد إلى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لتحديد إذا ما كان يحتاح بقاء اللاعب أو السماح له بالرحيل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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