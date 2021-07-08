يويفا يكشف عن حكم نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة نهائي يورو 2020 في العاصمة الإنجليزية لندن.

إنجلترا ستلعب ضد إيطاليا على ملعب ويمبلي بحضور جماهيري كامل في التاسعة بتوقيت القاهرة يوم الأحد القادم.

إيطاليا تأهلت للمباراة النهائية بعد التعادل مع إسبانيا (1-1) في نصف النهائي ثم الفوز بركلات الترجيح.

بينما تأهلت إنجلترا بركلة جزاء في الوقت الإضافي منحتها الفوز على الدنمارك (2-1) لتصعد لمواجهة إيطاليا.

أخر ظهور للحكم بيورن في بطولة يورو 2020 كان في ربع النهائي، عندما أدار مواجهة الدنمارك والتشيك.