مهاجم كايزر تشيفز: لا أفكر في الأهلي وأحلم بصناعة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سمير نوركوفيتش مهاجم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أنه لا يفكر في الأهلي على الإطلاق قائلًا بأنه يحلم بخوض نهائي كبير منذ أن كان طفلًا، وذلك قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة.

وقال نوركوفيتش في تصريحات الصوتية اليوم الخميس: "إنه لشرف وشعور رائع بالنسبة لي أن ألعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فمنذ أن كنت صغيرًا وأنا أحلم بلعب مباراة كبيرة بهذا الحجم وهذا الحلم أصبح حقيقة، وبكل أمانة لا استطيع أن انتظر كي ألعب هذه المباراة".

وعن رأيه في المباراة، قال: "هذه المباراة تعني الكثير بالنسبة لي ولمسيرتي المهنية فمنذ أن بدأت في لعب كرة القدم كان هذا شيء أعمل بجد من أجل تحقيقه ولا استطيع الانتظار حتى يأتي وعد المباراة".

وتابع: "انها تعني الكثير بالنسبة للنادي أيضًا وأنا سعيد للغاية ان ألعب لنادي كبير مثل كايزر تشيفز، وهذا العام الثاني لي مع النادي وأعتقد أننا حققنا انجازًا عظيمًا".

وأبدى أمله في صناعة التاريخ، قائلًا :"هذه المباراة تعني الكثير بالنسبة لجنوب إفريقيا وعلى الأخص جماهير النادي، جماهيرنا العظيمة أنا سعيد للغاية أنني جزء من هذا الفريق وانني يمكن أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العظيم وأشرف جنوب إفريقيا أيضًا".

وفيما يتعلق برأيه في الأهلي، قال: "أنا حقًا لا أحب أن أفكر كثيرًا في الأندية الأخرى، كل ما في الأمر هو أنني أود ان أحترمهم، وأبقى في كامل التركيز وأعمل بجد من أجل هذه المباراة".

واختتم قائلًا: "ما نفتقده في الاستاد هو جماهير النادي العظيمة وأنا أتمنى أن أراهم من جديد في الاستاد بأسرع وقت."

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كايزر تشيفز والأهلي على ستاد محمد الخامس في المغرب 17 يوليو الجاري.