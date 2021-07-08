الخليج 365 يكشف التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالأهلي بعد الاجتماع بالأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اعتمدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي التشكيل الكامل لقطاع الناشئين والإكاديميات للموسم الجديد 2021-2022 قبل عرضه على مجلس الإدارة الذي وافق مساء أمس على الأمر.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن ملامح التشكيل الكامل لقطاع الناشئين يتمثل في خالد بيبو رئيسا والتشيكي ميشال بروكيتش مديراً فنياً للقطاع .

وقال المصدر أن عمرو أنور سيكون المدير الفني لفريق 2001 في الموسم الجديد وسيد غريب مديراً فنياً لفريق 2003 وشريف عبدالفضيل مديراً لفريق 2005 وسامر عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق 2006.

وأضاف أن عبد المنعم "شطة" مستمراً مديراً للإكاديميات مع تعيين خالد جادالله مديراً فنياً للإكاديميات.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأشراف على قطاع الكرة قد عقد إجتماعاً مع خالد بيبو رئيس القطاع والتشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

شهد الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي، حيث استمع محمود الخطيب ولجنة التخطيط إلى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافة التفاصيل الخاصة بأداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة، وكذلك رؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق أهداف النادي في هذا الملف، ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

واستعرض الاجتماع أيضًا إستراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع، التي سبق أن قدمها المدرب التشيكي في بداية فترة عمله مع النادي، إلى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم الجديد.