"عرض الزمالك كان أكثر مما توقعت".. أجوستي يكشف سببين لرحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الإسباني السابق لفريق الزمالك لكرة السلة،أجوستي بوش، إنه أكد خلال اتصال مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حسين لبيب، عدم عودته لتدريب الفريق لرغبته في العمل بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأشار أجوستي بوش، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه لم يتلقٍ عروض أوروبية حتى الآن، ولكنه سيوافق حتى على العمل كمساعد للمدير الفني في أي نادٍ من الأندية الأوروبية الكبيرة.

ولفت المدرب الإسباني الإنتباه إلى أنه رأى عودته للزمالك في الفترة الحالية بها مخاطرة كبيرة بعد تأكده من عدم تواجد ثلاثة لاعبين من أعمدة فريقه بالموسم المقبل، بجانب لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة التي تمنع الاستعانة بأكثر من لاعب جديد وهو ما أوقف طموحه مع الزمالك لحصد البطولات في الفترة المقبلة ولتحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والقارية.

وأتم أجوستي بيانه بالتنويه إلى أنه على الرغم من أن العرض الذي تلقاه من الزمالك كان أكثر مما توقع ولكنه لن يتمكن من قبوله بسبب الأسباب التي ذكرها، موجهًا الشكر لإدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب ولجماهير الزمالك التي ساندته وآزرت الفريق بقوة في كل المراحل بالموسم المنقضي.