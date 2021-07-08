باريس سان جيرمان يتعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو راموس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس تعاقده مع النجم الإسباني سيرخيو راموس حتى 2023.

ويعدّ راموس (35 عاماً) من أبرز مدافعي العالم إذ كان محلّ متابعة من كبار القارة العجوز.

وانتقل المدافع الصلب إلى صفوف ريال مدريد عام 2005 قادماً من إشبيلية إذ حقّق العديد من الألقاب أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات ومثلها في كأس العالم للأندية.

وبانضمامه رسميا لصفوف الفريق الباريسي، يكون راموس قد التحق بزميلين سابقين له في ريال مدريد وهما الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا.

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية المشاركة حالياً في البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

المصدر: بي إن سبورت