فرض غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - فرض الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ( يويفا ) غرامة مالية على الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بسبب حادث وقع خلال مباراة الفريق الانجليزي ضد نظيره الدنماركي يوم الاربعاء في لندن والتي فاز فيها الفريق الأنجليزي وتأهل لنهائي كأس اوروبا.

فرضت الغرامة بسبب تسليط ضوء ليزر على وجه حارس الفريق الدنماركي كاسبر شمايكل قبل تنفيذ مهاجم انجلترا كين ضربة جزاء والتي صدها شمايكل لكنه فشل في الامساك بالكرة فأودعها كين في الشباك.

كما تم اطلاق الألعاب النارية خلال عزف النشيد الوطني للدنمارك.

وأظهرت لقطات من المباراة قيام الجمهور بتوجيه شعاع ليزر أخضر اللون نحو حارس الدنمارك كاسبر شمايكل قبيل ركلة الجزاء التي صدها لهاري كاين قبل أن يتابع الأخير الكرة في الشباك، محرزاً هدف التقدم والفوز لبلاده في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

كما وجه بعض المشجعين الحاضرين في مدرجات "ويمبلي" التي استقبلت قرابة 60 ألف شخص في مباراة الأربعاء، صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي قبيل انطلاق اللقاء.

وقال يويفا الخميس في بيان إنه وجه لإنكلترا التي تستضيف الأحد النهائي على "ويمبلي" ايضاً ضد إيطاليا، تهمة "استخدام الليزر" و"اشعال المفرقعات النارية" من قبل مشجعيها الذين احتفلوا طويلاً في الملعب وخارجه والساحات والحانات بتأهل بلادهم الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى والى النهائي الثاني فقط في تاريخها على كافة الأصعدة بعد مونديال 1966 الذي توجت به على أرضها أيضاً.

وهذه ليست المرة الأولى في هذه النهائيات التي يثير فيها الجمهور الإنكليزي الجدل، إذ تسبب بسخط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سخريته من طفلة ألمانية كانت تبكي بعد خروج منتخب بلادها على يد "الأسود الثلاثة" من ثمن نهائي البطولة، وحتى أن البعض نعتها بالنازية وبكلمات نابية أخرى.

المصدر: فرانس برس