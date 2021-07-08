ويمبلدون: بارتي إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرتها

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لندن : بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها الخميس في نصف النهائي على الألمانية أنجيليك كيربر بطلة 2018 بنتيجة 6 3 و7 6 (7 3).

وتلتقي ابنة الـ25 عاماً في النهائي المقرر السبت الفائزة من المواجهة الثانية في دور الأربعة بين التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة والبيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة.

ولم يسبق للأسترالية الفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها حتى الآن (رولان غاروس عام 2019)، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنكليزية وذلك مرة واحدة فقط من أصل أربع مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية (من دون حسبان التصفيات).

ورأت بعد خروجها منتصرة من مواجهتها الأولى مع كيربر منذ 2019 حين منيت أمام الأخيرة في دور المجموعات لكأس هوبمان بهزيمة ثالثة من أصل خمس مواجهات بينهما (قبل اليوم)، أنها "إحدى أفضل المباريات في مسيرتي وذلك لأني أنجي (كيربر) دفعتني الى أقصى الحدود".

وقالت بارتي، القادمة من مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة، إنها "فخورة جداً بنفسي وسأفعل كل شيء السبت من أجل الفوز بالبطولة. إن خوض هذا النهائي سيكون أهم تجربة في حياتي".

وتأمل بارتي أن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ عام 1980، فيما توقف مسعى كيربر لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية بعد 2018 حين توجت بلقبها الكبير الثالث والأخير على حساب الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس في ثاني مشاركة لها في النهائي (خسرت عام 2016 أمام سيرينا).