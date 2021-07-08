شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

نستعرض أهم المعلومات التاريخية عنها فى السطور التالية..

1_يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

2_يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

3_يدير محمود البنا لقاء المقاولون والأهلي كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من سامي هلهل وهاني خيري وعباس حسن كحكم رابع، ويقود صبحي العمراوي المباراة حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه إبراهيم محجوب.

4_ 75 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979.

6_فاز الأهلى في 53 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.

7_سجل الأهلي 131 هدفاً في شباك المقاولون كان أولها ثنائية لجمال عبد الحميد في الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979.

8_أحرز المقاولون العرب 43 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

9_تعادل الفريقان (0 – 0) في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978 - 1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

10_تفوق الأهلي على المقاولون العرب ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى حيث فاز في الدور الاول (2 – 0) بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم وسجل له حسين الشحات ووليد سليمان وأقيم اللقاء في 19 يناير الماضي ، فيما فاز الاهلى بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الحادية والثلاثين للمسابقة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى في 4 أكتوبر 2020 .

11_ قدم الاهلى ريمونتادا فى مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري هذا الموسم، حيث تقدم المقاولون العرب بهدفين لـ"أيمن أشرف" فى مرماه وسيف الدين الجزيرى "لاعب الزمالك حالياً، ثم انتفض المارد الاحمر وسجل ثلاثية عن طريق طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومجدى أفشة بالاسبوع التاسع للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام فى 21 يناير 2021.

12_مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».

13_70 لاعبًا من الأهلى سبق لهم التسجيل فى شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، والذى يعد الهداف التاريخى للقاءات الفريقين بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف.

14_نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة على مدار 41 مباراة فى تاريخ لقاءات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة.

15_أكبر سلسلة انتصارات فى مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادى الأهلى بعدما نجح فى تحقيق 9 انتصارات متتالية، ينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالى فى مباراتين فقط.

16_أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.

17_حقق الاهلى الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاولون العرب من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

18_التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وحسين الشحات في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

19_يبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاهلى مكون من :"حسن شاهين ، محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي ، محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى. ، داودا، لويس إدوارد".

20_محمد شريف هو هداف الاهلى فى الدوري هذا الموسم برصيد 11 هدف فيما يعد لويس هينستروزا لاعب المقاولون هو هداف ذئاب الجبل برصيد 5 أهداف.