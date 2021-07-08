شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إلى استئناف تدريباته على ملعب أبناء الجنوب، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع سيراميكا بهدف لمثله في الدوري العام، حيث يستعد أبناء الجنوب لمواجهة النادي الأهلي في أول لقاء رسمي بعد التوقف يوم 29 يوليو الجاري.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 وخسر أبناء الجنوب في 14 لقاء أخر، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.



اسوان



جانب من المران



عمر رضوان



عمرو الحلواني



مران اسوان

وأعلن مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا، وتم الإتفاق على إختيار وتكليف أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة.

مجلس إدارة أسوان عقد عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول.

وقرر مجلس الإدارة منح أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى.