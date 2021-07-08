شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى يواصلون التدريبات بملعب التتش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، تدريباتهم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ونشر محمد محمود صانع ألعاب النادي الأهلي، فيديو من خلال إحدى الفقرات الترفيهية التي قام بها اللاعبون على هامش تدريباتهم، حيث ظهر محمد محمود ومحمود متولي ومروان محسن، وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير.



لاعبو الاهلي

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.