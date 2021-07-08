شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسن مختار ينضم للمنتخب من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد حسن مختار من أبرز حراس المرمى فى تاريخ الكرة المصرية لما له من بصمات، حيث تولى تدريب كل من إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف إكرامى وأحمد إكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم .

ولد حسن مختار فى 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد ولعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63/64 ثم مع نادى القناة، وكان الأخير قد هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

انضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967.

تزوج حسن مختار، من الفنانة رجاء الجداوى التى كانت فى ذلك الوقت عارضة أزياء وممثلة، وبدأت قصة حب بينهما، عندما التقت رجاء الجداوى بـ"حسن مختار" للمرة الأولى فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.

وتوفى حسن مختار فى الخامس من شهر مارس عام 2016، بعدما ترك تاريخاً حافلاً بالانجازات مع الساحرة المستديرة.