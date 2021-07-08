شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود البنا مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الاهلي مباراة الفريق مساء اليوم الخميس، أمام المقاولون ويُديرها طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا ويعاونه هاني خيري وسامي هلهل.

وإجمالا أدار محمود البنا 32 مباراة للأهلي، 29 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 24 لقاء، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط .

وأخرج البنا، 45 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 7 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر ثلاثة لقاءات تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا هذا الموسم حيث كانت المباراة الأولى أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز في شهر فبراير الماضي وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث أحرز جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر هدفين وهدف الطلائع أحرزه أحمد سمير.

والمباراة الثانية التى أدراها محمود البنا للأهلى أمام الزمالك وفاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

بينما كانت المباراة الثالثة والأخيرة فى 6 مايو الماضى، وفاز فيها الاهلى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالأسبوع العشرين للمسابقة، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء ومحمد مجدى أفشة.

كما أدار مباراة واحدة فقط لذئاب الجبل وفازوا فيها على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة 23 من الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.