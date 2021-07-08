شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البطولة العربية لمنتخبات الناشئين بالمغرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، المقررة إقامتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ويأتي ذلك، أثر توصيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفادياً لأي مخاطر جراء وباء (19-COVID) ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم، وذلك حرصاً من الاتحاد العربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سلامة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولي

المغرب

فلسطين

السعودية

الكويت

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المجموعة الثانية

الجزائر

الإمارات

ليبيا

جيبوتي

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المجموعة الثالثة

تونس

العراق

موريتانيا

اليمن

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المجموعة الرابعة

مصر

البحرين

الصومال

لبنان