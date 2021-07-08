شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مدرب سلة الزمالك بعد إعلان رحيله: سأحتفظ بأعظم الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإسبانى أوجستى بوش، مدرب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، رسالة إلى اللجنة التى تدير النادى، ولاعبوه و جمهوره ، بعد إعلانه الرحيل عن تدريب الفريق، وعدم الاستمرار فى الموسم الجديد .

وجاء فى نص الرسالة التى نشرها المدرب عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر: " فى هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدى مع الزمالك، لقد كان كابوسًا لموسم أنتهى بأفضل طريقة ممكنة، وسأحتفظ بأعظم الذكريات، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب ولجنته التى بذلت كل جهد خلال الأسابيع الأخيرة بالنادى".

وتابع" أود أن أوجه الشكر والامتنان للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين، لالتزامهم وتركيزهم على الأهداف المشتركة وإنجاحها"، وفى النهاية وجه رسالة إلى جمهور الزمالك قائلا: إلى جمهور الزمالك شكرا لدعمكم وحبكم" .