شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأولمبية تسلم الملابس الرياضية للاعبين المشاركين فى طوكيو الأسبوع المقبل ، خروج ناصر ماهر المتكرر من حسابات موسيمانى يقرب رحيله عن الأهلى.

الأولمبية تسلم الملابس الرياضية للاعبين المشاركين فى طوكيو الأسبوع المقبل

تستعد اللجنة الأولمبية المصرية لتسليم الملابس الرياضية للاعبين المشاركين في اولمبياد طوكيو 2020 الأسبوع المقبل ، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالزي الرياضي خلال الفترة الماضية .

المصرى يقترب من تمديد عقد على ماهر.. تعرف على السبب

اقترب مسئولو المصرى البورسعيدى من تجديد عقد على ماهر المدير الفنى للفريق بعد الوصول لصيغة تفاهم عقب الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة بالأمس، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تجديد عقد المدير الفنى، ويتبقى فقط عقد جلسة معه عقب عودته غدا لوضع الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود، خاصة أن الفريق سيعود للتدريبات الجمعة ببورسعيد.

خروج ناصر ماهر المتكرر من حسابات موسيمانى يقرب رحيله عن الأهلى

تكرر خروج ناصر ماهر لاعب الأهلى من حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى فى أكثر من مباراة لفريقه فى الفترة الماضية، وهو ما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، فى ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة أو التواجد فى قوائم المباريات.

"رئيس الأولمبية" يكشف حقيقة تأجيل موعد انتخابات الاتحادات والأندية: تصريحات قديمة

نفى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ما تردد خلال الساعات الماضية من أنه صرح بتأجيل انتخابات الاتحادات والأندية الرياضة المقررة العام الجاري، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة للعمل بالأندية والاتحادات الرياضية.

عبد الرحمن مجدى ينتظم اليوم فى معسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا لطوكيو ينتظم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى اليوم الخميس، في معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي والمقام بالقاهرة ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات أوليمبياد طوكيو التي تنطلق في الثالث والعشرين من يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

قرر عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق دجلة، مد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق للسبت المقبل، قبل الاستعداد لمواجهة الأهلى في اللقاء المؤجل بين الفريقين والذي يقام مطلع الشهر المقبل.