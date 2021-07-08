شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى وبيراميدز على ستاد السلام بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

2_يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

3_ يدخل الإنتاج الحربى مباراة الليلة بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الانتاج الحربى وبيراميدز مكون من :"أحمد جمال، ويعاونه كل من ممدوح مصطفى ومحمد فؤاد وعلاء حافظ، والحكم مصطفى مدحت لتقنية الفيديو، وأحمد عبد الله مساعد حكم الفيديو".

5_ مواجهة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، التى بدأت مع صعود كلاهما لدوري الاضواء والشهرة.

6_حقق بيراميدز 4 انتصارات الانتاج فى ثمانية مباريات وانتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل وحقق الانتاج فوزاً وحيداً.

7_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها عبد الله السعيد وايريك تراورى ورمضان صبحى ، وسجل للإنتاج معاذ الحناوى من ركلة جزاء ومصطفى الجمل بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى.