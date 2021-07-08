شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أسماء كبيرة عن الأهلى أمام المقاولون.. فما السبب وراء مفاجآت موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، وشهدت غياب العديد من الأسماء الكبيرة أبرزهم عمرو السولية نجم خط وسط الفريق، بجانب كل من مروان محسن وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وناصر ماهر وعلي لطفي وكوكا.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي إصابة علي لطفي الحارس الثاني بشد في العضلة الأمامية، وهو ما تسبب في غيابه، بخلاف الغائبون منذ فترة سواء للإصابة أو لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة وهم وليد سليمان وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود.

غيابات مفاجئة

يعد غياب عمرو السولية أكبر مفاجآت قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب حيث يعد أحد أهم نجوم وسط الفريق حاليًا، واستقر موسيماني على منحه قسطًا من الراحة خوفًا من تعرضه للإصابة خاصة بعد عودة محمد هاني للقائمة ومنح الجهاز الفني فرصة مشاركته على حساب بديله المتألق أكرم توفيق والذي يجيد اللعب في وسط الملعب بالأساس.

والأقرب أن يتواجد أكرم توفيق كظهير أيمن اليوم ومنح محمد هاني بعض دقائق للمشاركة حسب سير ونتيجة اللقاء على أن يتواجد أكرم كجوكر لثنائي الوسط ديانج وحمدي.

وبالنسبة لمروان وبيكهام وسعد وناصر وكوكا، فغياب الخماسي جاء لأسباب فنية، حيث لن تكون هناك فرصة لأي منهم للمشاركة في مباراة نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز وهو ما دفع المدرب لاتخاذ قراره بخروجهم من قائمة مباراة اليوم، حيث يرى موسيماني أن مباراتي المقاولون اليوم والمقاصة الأحد المقبل، فرصة لتجهيز كل اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في النهائي، ولا يوجد وقت للتجربة أو الدفع بعناصر لن يستفيد منها في النهائي.

محمود متولي العائد للتدريبات الجماعية منذ فترة ولا يدخل القائمة في المباريات الأخيرة، على الرغم من كونه أحد أهم عناصر الفريق ويرفض موسيماني المجازفة والدفع به حاليًا خوفًا من تجدد الإصابة، في الوقت الذي يؤدي فيه الثلاثي بدر وأيمن وياسر بشكل أكثر من رائع في مركز قلب الدفاع، ومعهم رامي ربيعة كبديل جاهز لحل أي أزمة.

وبالنسبة للثنائي غير المحظوظ نيدفيد ومحمد محمود، فلازال الثنائى العائد من إصابات طويلة غير جاهز للمشاركة في أي وقت قريب، ودخل محمد محمود في التدريبات الجماعية تدريجيًا وقريبًا سينضم إليه نيدفيد لكن الثنائى خارج الحسابات تماما فى الوقت الحالى.