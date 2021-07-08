شكرا لقرائتكم خبر عن ماتش ملاكمة يجمع "الصقر والسقا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الصقر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صور لمباراة ملاكمة جمعته بالفنان أحمد السقا عبر صفحته الشخصية عبر فيس بوك .

و أثارت هذه الصور تساؤلات محلى السقا و الصقر حول أسباب هذه الصور من ناحية هل هو عمل فنى جديد يجمع الثنائى أمام وصلة هزار فى الجيم .



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وفى عام 2012 خطف أحمد حسن لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

تمكن "الصقر" من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية

حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.