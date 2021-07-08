شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق المركز الثالث والرابع لسباق 800 متر فى سباحة الزعانف للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت بطلات مصر على المركزين الثالث والرابع فى سباق 800 متر بالزعانف المونو فى بطولة العالم لسباحة الزعانف للكبار والتى تقام حاليا بروسيا ، وحصلت جميلة على بنت بورسعيد على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 800 م ، وتليها بالمركز الرابع ندا مجدى أبو مسلم بالمركز الرابع فى ذات السباق .

جدير بالذكر أن ندا أبو مسلم قد حصلت على المركز الثانى والميدالية الفضية أول أمس فى سباق 1500 م سباحه بالزعانف المونو .

وقد أعرب سامح الشاذلى رئيس الإتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص على سعادته بهذا الفوز الذى يعتبر نتاج مجهود يحسب كل منظومة الاتحاد علما بأن الشاذلى متواجد بالبطولة على نفقته الخاصة للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص ، وقد نجح فى الحصول لمصرعلى شرف تنظيم عدد من الأحداث الهامة وأهمها عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص والتى ستجرى خلالها انتخابات مجلس الادارة الجديد خلال الفترة من 27 -31 اكتوبر 2021 بمدينة شرم الشيخ ويليها نهائى كأس العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 3-8 نوفمبر 2021 بشرم الشيخ .

وقد أعرب الشاذلى عن فرحته العارمة بهذا الانجاز الغير مسبوق خاصة وأن سباحات المنتخب المصرى ندا أبو مسلم وجميلة على لا تتعدى أعمارهم 16عاما وأصبحوا محط أنظار العالم الآن من حيث نتائجهم فى بطولتى العالم للكبار والناشئين.

وقد أضاف محمد أمين عبده رئيس البعثة المصرية بأن البعثه ستصل مصر غدا انشاء الله فى تمام الساعه الثالثة عصرا ، ويرافق البعثة على نفقتهم الخاصة محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصرى والعميد عبد العال شاهين عضو مجلس الادارة .