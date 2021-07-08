شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلى فى مباراة المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى حسابات لحراسة عرين الفريق الأحمر فى مباراته القادمة ضد المقاصة يوم الأحد المقبل على استاد السويس بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدورى المصرى، لاسيما بعد إصابة على لطفى الحارس الثانى فى صفوف الأهلى وابتعاده عن المشاركة فى مباراتى المقاولون الليلة والمقاصة يوم الأحد.

وأثبتت الأشعة التى تعرض لها على لطفى إصابته بشد فى العضلة الضامة وحاجته للتأهيل 5 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه وهو ما يؤكد صعوبة لحاقه بمباراة فريقه القادمة ضد المقاصة، على أن يتم تجهيزه للمشاركة فى مباراة الأهلى ضد كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن موسيمانى يفكر فى منح مصطفى شوبير الفرصة للمشاركة فى جزء من مباراة المقاصة بالشوط الثانى على الاطمئنان على نتيجة المباراة، كما حدث فى مباراة سموحة الماضية بعدما تم استبدال محمد الشناوي بين شوطي المباراة ونزول علي لطفي بدلا منه.

شدد المصدر على أن مشاركة شوبير فى مباراة المقاولون متوقف على نتيجة المباراة، حيث يخطط الجهاز الفنى للأهلى فى تجهيزه للمشاركة فى المباريات حال الاستعانة به بعد الانتهاء من خوض النهائى الأفريقى لاسيما بعد انضمام محمد الشناوي لصفوف المنتخب الأولمبى الذى سيشارك فى أولمبياد طوكيو نهاية يوليو الجارى.

أضاف المصدر أن مشاركة شوبير أساسيا فى مباراة المقاصة القاتدمة غير مؤكد ويبقى مجرد اقتراح من الجهاز الفنى لإراحة الشناوى قبل النهائى الإفريقي من جانب ولتجهيز الحارس الصاعد من جانب آخر.

ويرغب موسيماني في تجهيز شوبير للاستعانة به فى المباريات المقبلة لاسيما مع إصابة علي لطفي ، ويرغب الجهاز الفنى فى أن يكون جاهزا للاستعانة به فى أي وقت إذا ما احتاج الجهاز الفني إلى ذلك.