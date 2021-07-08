شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل البت فى عرض احتراف أحمد ريان بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلي البت في العرض المقدم من الدوري التركي للتعاقد مع أحمد ياسر ريان لحين الانتهاء من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الفريق الأحمر نظيره كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي موقف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني من عودة أحمد ريان ، حيث سيتم رفض العرض التركي حال التمسك ببقاؤه أو مناقشة العروض المقدمة المقدمة للاعب حال ترحيبه بالرحيل اللاعب.

ويسود اتجاه قوى داخل الأهلى فى عودة أحمد ريان إلى صفوف الأهلى خلال الموسم المقبل بعد تألق اللاعب اللافت للتظر مع فريقه الحالي سيراميكا واحتلال صدارة هدافى الدورى برصيد 15 هدفا رغم أنه انضم لفريقه فى الانتقتالات الشتوية وليست من بداية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يرفض مسئولو النادي الأهلي بيع ريان في الصيف القادم على أن يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده خلال الفترة القادمة، لاسيما أنه أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم وبات مؤهلا لقيادة هجوم الأهلي في الموسم الجديد.