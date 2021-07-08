شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..جالاتا سراى يطلب شراء محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي فاكسا رسميا من جالاتا سراي التركي لشراء محمد شريف نجم هجوم الفريق الأحمر مقابل 3 ملايين دولار، وقال مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن جالاتا سراي أرسل عرضا مبدئيا لضم محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار، كما أكدوا في الخطاب أن العرض قابل للزيادة حال موافقة الأهلي على التفاوض حول بيعه.

وتحدثت إدارة الأهلي مع محمد شريف وأكدت له رفضها مناقشة أي عروض قبل انتهاء المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

ويتمسك الأهلي ببقاء محمد شريف لكونه هداف الفريق الأول في الوقت الحالي إلا أن اللاعب أكد للوسيط أنه لن يرحل إلا بموافقة الأهلي.

وأصبح انتقال مصطفي محمد لجالاتا سراي بشكل نهائي مهددا حال نجاحهم في ضم محمد شريف، في الوقت الذي يجد جالاتا سراي صعوبة بالغة في اقناع الأهلي بالاستغناء عن محمد شريف.