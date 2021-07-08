شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

س: ماهو موقف الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال، ولديه سبعة مباريات مؤجلة ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

س: من يدير مباراة الاهلى والمقاولون العرب تحكيمياً ؟

ج: يدير محمود البنا لقاء المقاولون والأهلي كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من سامي هلهل وهاني خيري وعباس حسن كحكم رابع، ويقود صبحي العمراوي المباراة حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه إبراهيم محجوب.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والمقاولون العرب بالدوري ؟

ج: 75 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 ، فاز الاهلى في 53 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي ، سجل الأهلي 131 هدفاً في شباك المقاولون كان أولها ثنائية لجمال عبد الحميد في الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979 ، وأحرز المقاولون العرب 43 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

س: كيف انتهت المواجهة الاخيرة بين الاهلى والمقاولون ؟

ج: قدم الاهلى ريمونتادا فى مباراة الفريقين بالدور الاول للدوري هذا الموسم، حيث تقدم المقاولون العرب بهدفين لـ"أيمن أشرف" فى مرماه وسيف الدين الجزيرى "لاعب الزمالك حالياً، ثم انتفض المارد الاحمر وسجل ثلاثية عن طريق طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومجدى أفشة بالاسبوع التاسع للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام فى 21 يناير 2021.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وحسين الشحات في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".