شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات شابات الطائرة فى بطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى غدا الجمعة، مباريات الدور الأول ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة ببلجيكا وهولندا.
وتقام مباريات مصر فى هذا الدور كالتالى:
مصر مع إيطاليا 9 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الجمعة .
مصر مع بيلاروسيا 10 يوليو فى الثامنة و النصف مساء السبت .
مصر مع بولندا 11 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الأحد .
ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أمس الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة للإتحاد .
وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات التى تضم كلا من :
1- مى محمود فؤاد
2- أيه النادى
3- فريدة الحناوى
4- مريم ثابت
5- لوجين ياسر
6- أيات ياسين
7- نور إيهاب
8- ندى مرجان
9- سلمى يوسف
10- سابين حسن
11- ملك البحيرى
12- فرح العايدى
فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.