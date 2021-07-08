شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات شابات الطائرة فى بطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى غدا الجمعة، مباريات الدور الأول ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة ببلجيكا وهولندا.

وتقام مباريات مصر فى هذا الدور كالتالى:

مصر مع إيطاليا 9 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الجمعة .

مصر مع بيلاروسيا 10 يوليو فى الثامنة و النصف مساء السبت .

مصر مع بولندا 11 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الأحد .

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أمس الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة للإتحاد .

وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات التى تضم كلا من :

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.