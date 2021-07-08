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تعرف على مواعيد مباريات شابات الطائرة فى بطولة العالم ببلجيكا

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى غدا الجمعة، مباريات الدور الأول ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة ببلجيكا وهولندا. 

 

وتقام مباريات مصر فى هذا الدور كالتالى: 

مصر مع إيطاليا  9 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الجمعة .

مصر مع بيلاروسيا 10 يوليو فى الثامنة و النصف مساء السبت .

مصر مع بولندا  11 يوليو فى الثامنة و النصف مساء الأحد .

 

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أمس الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة للإتحاد .

 

وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات التى تضم كلا من :

 

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

 

 

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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