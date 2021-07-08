شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى أوجستى يعلن عدم تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك اليوم، رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد حصوله علي لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض.

وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات " تويتر"، معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، واستطاع بوش أن يقود سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.



اوجيستى



اوجيستي

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

ووقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الفريق حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، وكان ذلك فى 30 مايو عندما تغلب على المنستيرى التونسي فى نهائي البطولة الافريقية

وفى بطولة دورى السوبر التقى مع الجزيرة فى نصف النهائي وتغلبت على الفريق 3/0 فى المواجهات التى جمعت بينهما، وتغلب على الاتحاد السكندري 3/2 فى المباريات النهائية، حيث جاءت نتيجة المباريات كالتالى: فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 ، فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 ، وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.