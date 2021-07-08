"قد تصل للسعة الكاملة".. تقارير: الحكومة البريطانية تناقش زيادة الجماهير في نهائي يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية تناقش إمكانية زيادة السعة الجماهيرية في نهائي أمم أوروبا المقرر إقامته يوم 11 يوليو الجاري.

وتأهل منتخبي إنجلترا وإيطاليا إلى نهائي يورو، بعد إقصاء الدنمارك وإسبانيا -على الترتيب-، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن المسئولين بالحكومة البريطانية لديهم قابلية لمناقشة زيادة أعداد الجماهير في مباراة النهائي، لافتة إلى أن المقترح تم عرضه قبل وصول منتخب إنجلترا إلى مباراة النهائي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بوريس جونسون رئيس الوزراء الذي كان حاضرًا لمباراة إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي يورو لم يستبعد فكرة زيادة السعة الجماهيرية في مباراة الأحد المقبل.

ولفت التقرير إلى أنه من المقرر رفع جميع قيود التباعد الاجتماعي (بموجب خطط الحكومة للانتقال من الخطوة الثالثة إلى الخطوة الرابعة من خارطة الطريق للخروج من الإغلاق)، تزامنًا مع يوم الحرية (19 يوليو الجاري).

وأوضحت "ديلي ميل"، أن هناك حالة من التردد تسود بين المسئولين بشأن زيادة السعة الجماهيرية، مشيرة إلى أن زيادة أعداد الجماهير إلى 90 ألف مشجع سيتطلب الحصول على موافقات من السلطات المحلية والصحة العامة في إنجلترا.

ونقلت الصحيفة تصريحات من مصدر حكومي، قال: "لقد تم الحديث عن ذلك، لكننا لن نفعل ذلك"، بينما علق آخر: "أعتقد أنه لن يحدث، لكنه الأمر ليس مستحيلا".

جدير بالذكر أن يويفا سبق وناقش مع حكومة المملكة المتحدة تخفيف قيود السفر من أجل السماح للجماهير والشخصيات البارزة لحضور مباراتي نصف النهائي والنهائي، وتمت الموافقة بالفعل على السماح لأكثر من 60 ألف مشجع لحضور المباريات الثلاثة الأخيرة في ويمبلي.