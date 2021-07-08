خاص.. عرض رسمي من تركيا لهداف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر أن محمد شريف مهاجم فريق الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من جانب جالاتا سراي التركي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن هناك اتصالات حدثت في الساعات الماضية مع وكيل شريف بجانب مسئولي الأهلي.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن وصيف الدوري التركي في الموسم الماضي طلب التعاقد مع شريف سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وفي السياق ذاته، أشار مصدر مقرب من اللاعب، إلى أنه لن يعقب على العرض وسيترك الأمر بالكامل لمسئولي القلعة الحمراء.

وشدد المصدر، أن شريف سيرحب بأي قرار سيتم اتخاذه، لافتًا إلى أنه في حال تمسك النادي به لن يكون حزينًا نظرًا لرغبته باللعب في صفوف القلعة الحمراء.

ويمتلك صاحب الـ25 عامًا عقدًا مع الأهلي حتى موسم (2024 - 2025)، حيث كان النادي الأحمر تعاقد معه من جانب نادي وادي دجلة في يناير 2018.

وشارك شريف مع الأهلي في 37 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي حيث سجل 17 هدفًا إلى جانب صناعة أربعة أهداف حاسمة.