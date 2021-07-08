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تقارير: فان جال يقترب من العودة لتدريب المنتخب الهولندي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

ذكرت تقارير صحفية هولندية اليوم الخميس أن لويس فان جال بات المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الهولندي في ولاية ثالثة.

وذكرت شبكة "ان او اس" التليفزيونية أن قيادات الاتحاد الهولندي لكرة القدم سافرت إلى البرتغال لإجراء محادثات مع فان جال البالغ من العمر 69 عاما.

من جانبها أشارت صحيفة "الجمين داجبلاد" إلى أن فان جال هو الأقرب لخلافة فرانك دي بوير الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة في دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على يد التشيك الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة.

وسبق لفان جال تدريب المنتخب الهولندي في ولايتين سابقتين، الأولى بين عامي 2000 و2002 والثانية بين عامي 2012 و2014 حينما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث بمونديال البرازيل.

وتوج فان جال بلقب وكأس الاتحاد الأوروبي مع أياكس أمستردام كما فاز بألقاب محلية مع وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وألكمار.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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