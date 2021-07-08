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رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد ناتشو

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي الإسباني اليوم الخميس تمديد عقد مدافعه ناتشو، مباشرة عقب انتقال المدافع المخضرم سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل راموس عن الريال بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي وانضم لسان جيرمان بعقد يمتد لعامين.

وكان العقد الأصلي لناتشو يمتد حتى 2022 لكن تم تجديد عقده لعام إضافي حتى 2023.

ويأمل ناتشو أن تزداد فرصته في المشاركة مع النادي الملكي، بعدما شارك كأساسي في 30 مباراة على مستوى كافة المسابقات مع الفريق في الموسم الماضي مستفيدا من إصابة راموس.

وفي الوقت الذي رحل فيه راموس في صفقة انتقال حر، أثيرت تكهنات بشأن اقتراب المدافع الفرنسي رافاييل فاران من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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