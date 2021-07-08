مدرب سلة الزمالك يُعلن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المدرب الإسباني، أوجستي بوش، المدير الفني لفريق سلة الزمالك رحيله عن الفريق موجهًا الشكر لإدارة النادي.

وكانت إدارة الزمالك قد نجحت في التعاقد مع المدرب الإسباني في شهر نوفمبر الماضي ليقدم الفريق تحت قيادته مستويات رائعة.

وكتب المدرب عبر حسابه على تويتر: "في هذا اليوم قررت عدم تمديد تعاقدي مع نادي الزمالك، لقد كان موسم كارثي انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سأحتفظ بهذه الذكريات الرائعة."

وأضاف: "أود أن أوجه الشكر لرئيس النادي حسين لبيب ومجلس إدارته على كل الجهود المبذولة من أجل النادي في الأسابيع الماضية."

وقاد أوجستي الزمالك للفوز ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة والتي جرت في العاصمة الروانية كيجالي مايو الماضي برعاية NBA كما قاد الأبيض للفوز ببطولة الدوري على حساب الاتحاد.