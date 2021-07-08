طريق الأهلي.. تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة ضد بيراميدز في كأس مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل (11 يوليو الجاري) في منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ولم يشر اتحاد الكرة إلى الموعد الجديد لإقامة المباراة، وعلق: " سيتم تحديد موعد للمباراة فيما بعد".

وتأهل سموحة إلى دور الـ16 بعد الفوز على دكرنس برباعية دون رد، بينما حقق بيراميدز الفوز على العبور بالقليوبية بنتيجة 4-1.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ16.