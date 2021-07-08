السر وراء تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق بيراميدز أمام سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر إلى موعد يتم تحديده لاحقًا، بدلًا من الأحد المُقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن موعد المباراة المُقامة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وتم تحديدها في السابعة مساء الأحد المُقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت.

وتقرر تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز، بناء على طلب إدارة الأخير بسبب مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، ولن يكون الثلاثي مُتاحًا خلال اللقاء، رغم أن البطولة ستبدأ في 23 من يوليو الجاري.

ويأتي ذلك بسبب انضمام مدافع بيراميدز أسامه جلال والمهاجم إبراهيم عادل، لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي كانت بدايته أمس الأربعاء، على إحدى الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة العديد من اللاعبين وعقد خلاله الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب جلسة معهم.

وتقرر انضمام جناح بيراميدز والقائد الثاني للمنتخب الأولمبي، عقب مواجهة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي، والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد الإنتاج الحربي بالسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز في التأهل لدور الـ16 بعد فوزه على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد سموحة بعد فوزه على دكرنس برباعية نظيفة بدور الـ32 من البطولة.