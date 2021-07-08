رمضان صبحي معروض على جالطة سراي

عرض وكلاء لاعبين، جناح فريق بيراميدز والمنتخب الأولمبي رمضان صبحي، على نادي جالطة سراي التركي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبته بالعودة للاحتراف الأوروبي

ويسعى رمضان صبحي للخروج من بيراميدز وخوض تجربة احترافية مرة أخرى، خاصة وأنه سبق له خوض تجربتين في الدوري الإنجليزي الأولى مع ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19، وبعدها عاد إلى مصر من بوابة الأهلي معارًا ثم الانتقال للفريق السماوي.

وفي إطار استعداد جالطة سراي للموسم الكروي الجديد، بعد خسارة لقب الدوري لصالح الغريم بيشكتاش بفارق الأهداف، عرض وكلاء اللاعبين جناح بيراميدز على إدارة النادي للانضمام إليه، حسبما ورد بصحيفة “Takvim” التركية.

وطلب المدير الفني لفريق جالطة سراي فاتح تريم، ضرورة الإسراع في ملف التعاقدات قبل المباراة الهامة مع ايندهوفن الهولندي، والمُقرر لها في الـ21 يوليو المقبل على ملعب فيليبس، على أن تقام مباراة العودة في 28 من الشهر ذاته بتركيا، ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولعب رمضان صبحي 19 مباراة الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع هدف، ونجح في تسجيل هدف وحيد للمنتخب المصري خلال 30 مباراة منذ انضمامه في 2015 للمرة الأولى، كما يمكنه اللعب في الرواق الأيمن والأيسر.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد ضمن صفوف جالطة سراي، معارًا منذ يناير الماضي من نادي الزمالك، ولم ينضم لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك رمضان في الأولمبياد ويعتبر قائد المنتخب الثاني بعد المدافع أحم حجازي.