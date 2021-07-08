رسميًا.. ريال مدريد يُعلن تجديد عقد مدافعه ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، تمديد التعاقد مع لاعبه الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، لموسمين مقبلين حتى 30 يونيو 2023.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي:” أنه تم تجديد التعاقد مع ناتشو حتى 2023، لكي يبقى بصفوف النادي الملكي.

و تدرج ناتشو في ناشئين ريال مدريد حتى انضم للفريق الأول رسميًا في 1 يوليو 2013.

يأتي التجديد مع ناتشو، بسبب احتياج النادي الملكي لتعزيز الخط الخلفي، خصوصًا بعد رحيل سيرجيو راموس عن الفريق، بالإضافة إلى إمكانية الرحيل الفرنسي فاران في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

الجدير بالذكر أن، ناتشو شارك في 158 مباراة بقميص ريال مدريد بالدوري الإسباني، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة 5 أهداف.