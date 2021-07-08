الميركاتو الصيفي 2021 | مدافع برشلونة أولى مطالب بينيتيز في ايفرتون

طلب مدرب نادي إيفرتون رافاييل بينيتيز، من إدارة النادي الإنجليزي التعاقد مع كليمنت لونجليه مدافع نادي برشلونة، من أجل تدعيم الخط الدفاعي لفريقه، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويريد بينيتيز تقوية ثلاثة مراكز بالفريق، ولكن الأمر معتمد على عمليات بيع اللاعبين، من أجل الحصول على متطلباته والتي في مقدمتها ضم مدافع جديد، حيث تم تحديد نجم برشلونة كهدف اساسي في الميركاتو الصيفي 2021.

ويرى المدرب الإسباني، أن فريقه إيفرتون لديه العديد من المشاكل وأبرزها الخط الدفاعي، هذا لأنه لا يثق في ياري مينا، الذي فشل في التألق مع منتخب بلاده كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا، ولم يكن طاقم تدريب بينيتيز مسرورًا بما يقدمه اللاعب، وذلك عندما شاهدوه في وقت سابق مع نادي ميرسيسايد.

ويعتبر المدرب الإسباني أن كل من؛ بن جودفري وماسون هولجيت لاعبان لايتمتعان بخبرة كبيرة، ويريد المدرب البالغ من الـ 61 عامًا، اسمًا متمرسًا لشراكة مايكل كين، لذا طلب بينيتيز من مجلس إدارة Yيفرتون التوقيع مع لونجليه.

بينيتيز يطلب من ناديه الجديد الإسراع في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، في الميركاتو الصيفي 2021، حيث أن سعره ليس مرتفعًا، بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه برشلونة في الوقت الحالي، كما تم تضمينه أيضًا في قائمة مبيعات خوان لابورتا.

ويثق بينيتيز في استعادة أفضل نسخة من لونجليه ، إذا تمكنت إدارة نادي إيفرتون من التعاقد معه، حيث تبلغ قيمة المالية 20 مليون يورو.