من يحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو؟.. رئيس اللجنة الأولمبية يُجيب

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، عن من يحمل علم مصر خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يوم 23 من شهر يوليو الجاري، في ظل مشاركة مصر بـ134 لاعب ولاعبة في 23 رياضة مختلفة.

وكان جناح فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، المرشح الأبرز لحمل علم مصر في الافتتاح، إلا ناديه رفض مشاركته، وبات لاعب كرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد الأحمر، المرشح الثاني خاصة بعد أن نال شرف حمل العلم المصري في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، لكن تم استبعاده.

وأكد هشام حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه لم يتم حسم من سيحمل علم مصر خلال افتتاح البطولة حتى الآن، بسبب العديد من الظروف في مقدمتها أن هناك بعض المشاركين لن يحضروا الحفل.

وأوضح أنه سيتم اختيار من سينال حمل علم مصر قبل الافتتاح بـ72 ساعة، مشيرًا إلى أنه لن يكون من فريق الكرة خاصة أن معسكره يبتعد حوالي 800 كم عن المدينة التي تستضيف الافتتاح.

ونوه رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن هناك بعض اللاعبون المشاركون في البطولة، سيصلون طوكيو بعد يوم 23 وبالتالي لن يحضروا الافتتاح، وأن اختيار من يحمل علم مصر مهم جدًا لأنه ينعكس على الدولة وسنرى من الأحق بهذا الشرف.

وتطرق للحديث عن لاعبو الأهلي اللذين سينضمون للبعثة عقب مواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنهم سيتوجهون من المغرب إلى اليابان مباشرة، وسيتم حسم سفرهم بطائرة خاصة أو لا بالتشاور مع اتحاد الكرة اليوم.