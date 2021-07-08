كارتيرون يطالب بعودة ثلاثي الزمالك المُعار

استقر المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، على عودة ثلاثي الفريق المُعار محمد أوناجم ومصطفى فتحي والحارس محمد صبحي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتعاقد الزمالك مع أوناجم قادمًا من نادي الوداد المغربي، في الميركاتو الصيفي 2019، لكنه خرج إلى وداد الأمة في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وخرج مصطفى فتحي في يناير الماضي إلى سموحة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في ظل خروجه من حسابات المدرب جيمي باتشيكو وقتها.

وانضم الحارس محمد صبحي لصفوف الاتحاد السكندري في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بسبب تواجد الثلاثي محمد عواد ومحمود جنش ومحمد أبوجبل في الفريق، وعدم حاجة الجهاز الفني إليه.

وطالب كارتيرون مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعودة الثلاثي بنهاية الموسم الجاري، بعد تألقهم مع أنديتهم، إذ يتصدر مصطفى فتحي قائمة هدافين سموحة برصيد 10 أهداف كما ينافس على لقب الهداف.

وتألق أوناجم مع الوداد المغربي واستطاع تسجيل 4 أهداف مع فريقه، كما صنع 10 أهداف، كما استطاع محمد صبحي أن يعبر عن نفسه مع الاتحاد السكندري واعتمد عليه المدرب حسام حسن في مركز حراسة المرمى أساسيًا، لينضم لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.