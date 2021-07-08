صفقات ريال مدريد | بنزيمة يواصل إقناع مبابي بالانتقال إلى برنابيو بـ وجبة غداء يوناني

يعد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هو الهدف الأساسي أمام ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز الخط الأمامي بأفضل شكل ممكن، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة ، يعمل بكل قوة خلال هذه الفترة، من أجل محاولة نقل مواطنه مبابي، إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2021.

أشارت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي كان قريبًا من بنزيما خلال فترة يورو 2020 بشكل كبير، حيث يشتركان الآن، في قضاء الأجازة سويًا.

على الرغم من أنه لم يتم مشاهدة بنزيما رفقة مبابي معًا هذه الفترة، إلا أن الطاهي التركي، نصرت جوكشيه، أكد أن بنزيمة ومبابي، يقضيان العطلة السنوية في اليونان، وقد تواجد الثنائي معا في مطعمه الشهير ميكونوس، من أجل تناول وجبة غداء دسمة.

وكان بنزيما قد أشاد مؤخرًا بمستوى مبابي وقال :”مبابي ظاهرة فريدك في كرة القدم، وسعيد أنني تمكنت من التدرب معه، فتربطنا الكثير من الديناميكية وهو لديه الكثير من السرعة، ويمتلك جودة رائعة في التطور الهجومي، إنه لاعب جيد للغاية”.

لم تكن بطولة يورو 2020 بالجيدة على الثنائي، خصوصًا لخروج المنتخب الفرنسي من دور الستة عشر على يد المنتخب السويسري بركلات الترجيح، كما أن مبابي لم يتمكن من التسجيل خلال هذه البطولة، لكن تمكن كريم بنزيمه من تسجيل 4 أهداف.