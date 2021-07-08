المقاصة يستعيد جهود العزب قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق المقاصة جهود أسامة العزب مدافع الفريق الفيومي قبل مباراته ضد الأهلي يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري العام، عقب تعافيه من الإصابة.

وتعرض أسامة العزب للإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري وهو ما تسبب في ابتعاده عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضم الزمالك ووادي دجلة.

ويدعم العزب قائمة المقاصة قبل مواجهة الأهلي لتكتمل صفوف الفريق الفيومي الذي يدخل مباراة الأحد بصفوف مكتملة في ظل عدم شكواه من أية غيابات.

ويستعيد فريق المقاصة جهود المدغشقرى باولن فوافى لاعب الفريق الفيومى فى مباراته القادمة ضد الأهلى، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدورى العام.

جدير بالذكر أن فوافى غاب عن قائمة المقاصة فى مواجهة وادى دجلة الأخيرة بالدورى بسبب حصوله على الإنذار الثالث، قبل أن ينتهى الإيقاف ويكون جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته القادمة ضد الأهلى.

وكشف محمد عبد الجليل، المدير الفنى لفريق المقاصة، أن البعض يشن حملة عليه من الأمس بسبب تصريحاته بمطالبة لاعبيه بالحفاظ على لاعبى الأهلى من الإصابة بسبب نهائى أفريقيا، مضيفا: "ليس معنى كلامى أننى سأتهاون أمام الأهلى، ولن أفرح بالثلاث نقاط والفريق الآخر لديه إصابات ثقيلة لأن كرة القدم مصدر رزق لاعب الكرة".

وقال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أى مدرب أمله في الدوري الفوز على الأهلي والزمالك، وأنا هاجمت الترجي عندما ترك المباراة لمولودية الجزائر من أجل إقصاء الزمالك، وحزنت على خروج الزمالك بهذا الشكل".