شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُسلم 265 دراجة كهربائية للشباب ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 265 دراجة كهربائية كمرحلة أولي ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك صباح اليوم الخميس، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، موضحاً أن مبادرة "دراجتك... صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وفي متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

ولفت "صبحي" إلى أن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، و تم التعاقد مع إحدي الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، بهدف التيسير علي المواطن المصري وتشجيعه علي إقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك للمواطنين في شهر يوليو من العام الماضي، شملت طرح 1000 دراجة هوائية، ثم المرحلة الثانية أغسطس الماضي، وشملت 1400 دراجة هوائية، بينما في يناير من العام الجاري تم الاعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة بإجمالي 7200 دراجة بنظام الحجز والشحن للمحافظات ،وتضمنت الدفعة الأولى 900 دراجة هوائية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الذي قدمته الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك"، والتي سخرت كل طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لوضع الدراجة على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد، بالإضافة إلي العمل علي إيجاد تصميم للدراجة يلائم كل الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب.

يذكر أن سعر الدراجة الكهربائية التي تم تسليمها اليوم يبلغ 12 ألف جنيه، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وتتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم إتاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع احد البنوك في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السداد لكافه المواطنين .