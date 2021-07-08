شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز في دور 16 لكأس مصر، التي كان مقررا إقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.
وقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الخميس، ويعاونه هاني خيري وسامي هلهل.
وتقام المباراة فى تمام التاسعة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن لقاءات الدورى الممتاز للموسم الحالي.