شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الجماعية فى الزمالك تواصل التألق تحت قيادة لجنة لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع حسين لبيب رئيس لجنة نادي الزمالك أن يظهر بصماته داخل القلعة البيضاء سواء فى الصالات أو كرة القدم، من حيث البطولات والإنجازات.

فعلى مستوى كرة القدم يتصدر ترتيب جدول الدورى، وفى السلة أصبح ملك أفريقيا والدورى، بالاضافة إلى الكرة الطائرة واليد حيث نجح مؤخراً فى التتويج بلقب دورى المحترفين مع الفريق الأبيض هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلى.

فريق كرة القدم علي القمة

رغم الوقت القليل للجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب ، إلا أنها نجحت في توفير الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والحفاظ علي تقدمه في جدول ترتيب الدوري حتي الجولة الـ 29، وقامت بالتجديد لمعظم نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، كما تضع لجنة نادى الزمالك عقود عدد من اللاعبين على مائد التجديد، خاصة أن هؤلاء اللاعبين اقتربت عقودهم من الانتهاء فى نهاية الموسم المقبل وتضم قائمة اللاعبين كلاً من طارق حامد والمغربى أشرف بن شرقى وعبد الله جمعة، ومصطفى فتحى .

فريق اليد ملوك الصالات

تسعى لجنة حسين لبيب المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، إلى إعادة عصر الكوماندز لكرة اليد فى القلعة البيضاء مجددا ، فى ظل ترتيب الاوضاع للموسم المقبل بالرغم من قوة الفريق المحلية و الأفريقية، وسط إبرام صفقات مدوية لزيادة ثقل الفريق ، وجاءت إبرام الصفقات الجديدة والتدعيمات قبل حوض السوبر الأفريقى شهر أغسطس المقبل والمؤهل إلى كأس العالم للأندية .

كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

ويسعى نادى الزمالك إلى السيطرة الأفريقية والمحلية خلال الموسم الجديد بعدما نجح فى حصد دورى المحترفين الموسم الماضى والتخطيط لحصد السوبر المقرر له 23 أغسطس المقبل فى أغادير بالمغرب.

أبطال فريق السلة

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى مباريات بطولة أفريقيا التى خاضها أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى، ونجح بالتتويج بالبطولة بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة ، كما اختارت الرابطة الوطنية لكرة السلة "NBA" فريق سلة الزمالك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما نجح فريق السلة في عهد لجنة حسين لبيب، في التتويج بدرع دورى السوبر بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندري فى نهائي الدورى 3/2 فى مجموع المباريات التى تم خوضها بين الفريقين بمنافسات best of 5 .

ومن أبرز نجوم فريق سلة الزمالك كل من أنس أسامة ومصطفى كيجو ووالتر هودج وعمر هشام وأحمد ياسر ومهاب ياسر وهيثم السحرتى.